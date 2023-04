Lente! Lekker aan de slag in de tuin, dit moet je wél en vooral níet doen: ‘Wacht nog 14 dagen met zaaien’

Deze kinderen krijgen les tussen de bijen en vogels in ‘buitenlo­kaal’: ‘Als je over mol struikelt ontstaat gesprek’

Les krijgen tussen de fluitende vogels en de zoemende bijen, dat klinkt idyllisch. Voor leerlingen van de Schakels en Immanuëlschool in Oudewater is het hun nieuwe werkelijkheid, want dinsdag is hun nieuwe buitenlokaal geopend.