Letishia probeert kinderen met taalachterstand aan het lezen te krijgen: ‘Kans geven boeken te ontdekken’

Enorme otter doodgere­den in Groene Hart, boswachter John verdrietig

,,Blue Monday...” tweette boswachter John Pietersen over de dode otter die dit weekend werd aangetroffen langs de Milandweg in Woerdense Verlaat. Als ‘boswachter zonder bos’ houdt hij de otters bij de Nieuwkoopse Plassen in de gaten. Waarom steken ze toch steeds de weg over?

16 januari