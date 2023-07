Lintjes voor compleet verraste oprichters Trekkertrek: ‘Ze hebben het goed verborgen gehouden’

Overwoeker­de rotondes, brandne­tels langs de weg en distels in het plantsoen: dorp ‘schaamt zich dood’

Overwoekerde rotondes, brandnetels langs de weg en distels in het plantsoen. Boskopers klagen massaal over het oprukkende onkruid in het kwekersdorp, maar het Dorpsoverleg krijgt geen gehoor bij de gemeente Alphen. ,,Boskoop is een toonaangevend sierteeltcentrum, dit kan écht niet.”