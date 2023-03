LIVE | Kiezers klagen dat stembiljetten voor waterschapsverkiezingen op zijn

VVD trekt aan de bel over onveilig­heid, maar NS zegt: ‘Reizigers geven spoor Alp­hen-Gou­da een dikke 8'

Het aantal reizigers in de treinen tussen Alphen en Gouda is met 90 procent bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Dus is er geen enkele reden om te denken dat mensen deze trein mijden, omdat zij zich onveilig zouden voelen.