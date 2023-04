Lopen langs vangrail mag niet, tóch staan er hier 5 (!) borden die daarvoor waarschuwen: ‘Waarom?’

Pensiona­do's zette zich tien jaar in voor een gezelliger Bodegraven: ‘Doel is bereikt, we stoppen ermee’

Het centrum van Bodegraver groener en gezelliger maken, dat was het doel van vijf Bodegraafse pensionado's die samen de groep Hart in Bodegraven vormen. Nu, na tien jaar, stoppen ze ermee. ,,Het doel is bereikt", laat voorzitter Han Koevoets (76) weten.