Man op scooter vlucht op hoge snelheid voor politie: ‘Leek wel of hij wedstrijdje met ons wilde doen’

Typische derbysfeer slaat om als plotseling een voetballer van FC Abcoude in elkaar zakt

Wat een mooie voetbalmiddag had moeten worden, eindigde in een drama. Tijdens de derby tussen FC Abcoude en Ouderkerk zakte Jendro Halman plotseling in elkaar. De voetballer van FC Abcoude werd afgevoerd per ambulance en de topper in de derde klasse werd niet meer hervat.