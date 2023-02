Meer gaan betalen om te parkeren in de binnenstad? Onze lezers zeggen: ‘De auto is weer de melkkoe’

Als er één onderwerp is waar autobezitters nooit over uitgesproken raken, is het wel parkeerbeleid. In steeds meer steden in het Groene Hart is betaald parkeren zo’n discussiepunt. Wij vroegen onze lezers daarom naar hun mening: meer gaan betalen om te parkeren in de binnenstad?