Meisje had zo vaak lachgas gebruikt dat ze verlamd was geraakt: wijkagent ziet veel ellende door deze drug

de wijkagentEen melding van buren: in het huis naast hen is een feestje met veel lawaai gaande. We gaan erop af en treffen jolige jongeren aan. Zodra we binnenkomen, zien we wat we al vermoedden: er staan grote tanks met lachgas.