Meisje zegt geslagen te zijn door haar vriendje, maar dan ziet agent wat er écht is gebeurd

In zijn jeugd speelde Romeo vaak tegen profclubs, maar profdroom heeft hij niet: ‘Is nog ver weg’

In de laatste fase van het seizoen bekroonde Romeo Pieters twee invalbeurten met twee treffers en leverde zo een belangrijk aandeel in de strijd die Alphense Boys tegen degradatie voerde. Die prestaties werden beloond, want volgend seizoen stapt Pieters over naar de A-selectie.