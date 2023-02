Mendel (17) houdt niet van vroeg opstaan, behalve als de kat hem wekt: ‘Als we knuffelen voel ik me beter’

Twan (17) is fanatiek voetbalfan en droomt van baan bij grote club

Hij is vooral fanatiek als hij voetbal kijkt. Van de Nederlandse competitie tot aan de Premier League en La Liga, Twan Vliegenthart volgt zoveel mogelijk wedstrijden op de voet. ,,Als ik zelf speel, ga ik de meeste wedstrijden relaxt in. Behalve als we tegen VEP of Sportlust spelen.”

25 januari