‘Meneer de burgemeester’ Dik (1932-2022) trok jas aan over zijn pyjama en ging ‘s nachts naar dodelijk ongeluk

VAN WIEG TOT GRAF Een paar weken voordat Leo (1950-2022) overleed, ging hij nog op vakantie naar de Dordogne

In zijn hart bleef hij altijd een Amsterdammer, hoewel hij met zijn vrouw Marianne alweer jaren in Nieuwkoop woonde. De grote hobby van Leo Drughorn was fotograferen. Dat deed hij met zo veel liefde en passie, dat het vaak ware kunststukjes werden. Hij had hier nog heel lang mee door willen gaan, maar het lot beschikte anders.

29 december