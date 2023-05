Minister verwacht dat huizenbouw in Gnephoek doorgaat

DE KWESTIE (GESLOTEN) Bijklussen als bestuurder: goed voor je functie, of groter risico op corruptie?

Al jaren, ook in Zuid-Holland, loopt de discussie over de nevenfuncties die bekleed worden door provinciale politici. Wetgeving komt er maar mondjesmaat. Daarom legt het AD de lezer de vraag voor: hoe wenselijk is dat eigenlijk, bijklussen naast je drukke bestuursfunctie?