Motoragent schiet aangeslagen moeder te hulp en laat troostbeer achter in Kinderbomenbos

Financiële tegenwind dwingt Alphen om bewustere keuzes te maken: ‘Het is puzzelen’

Hogere kosten en een gebrek aan geschikt personeel. Alphen heeft te maken met financiële tegenwind en koerst af op een ‘ravijn’. Wethouder Gert van den Ham is ‘niet somber, maar wel realistisch'. ,,We moeten bewustere keuzes maken, we kunnen elke euro maar één keer uitgeven.”