Motorrijder onderuit, bestuurster rijdt van talud af

Straatrace die eindigde in crash met zwaargewon­de bromfiet­ser is uitzonder­lijk: ‘Hebben vooral last van herrie’

Tijdens een straatrace op het ITC-terein in Hazerswoude-Dorp is de bestuurder van een bromfiets zondag zwaargewond geraakt. Uitzonderlijk, want meestal gaat het goed op het sierteeltterrein bij Hazerswoude-Dorp. Wel is er veel herrie, wat klachten oplevert.