Na acht Bruce Lee films in één nacht was Steve (70) verkocht: hij schopte het zelfs tot wereldkampioen taekwondo

Zomerfesti­val, Oktober­fest en muziektent: nieuw cultuur­plat­form zorgt voor meer reuring in Waddinx­veen

Met een nieuw burgerinitiatief gaat in Waddinxveen geprobeerd worden het rijke verenigingsleven voor kunst en cultuur een stuk actiever en levendiger te maken. Voor de ideeën en plannen daarvoor is het maatschappelijk cultuurplatform ‘Kunstkade’ in het leven geroepen.