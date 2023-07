Naar Schiphol ga je straks niet meer met de auto, maar over de fietssnelweg

In één oogopslag zien waar je gratis kan voetballen: met de app van Mark en zijn vrienden kan het

In één oogopslag zien waar je gratis kunt voetballen, basketballen, volleyballen of tennissen. De Pick-App Game van Mark van Weringh (31) en drie andere oud-studenten techniek in Delft brengt de openbaar toegankelijke veldjes in de omgeving in kaart, te beginnen in Waddinxveen.