Nachtvlinders spotten populaire hobby: 394 soorten geteld in Alphen aan den Rijn

Britse ‘plantengek’ fleurt Boskoopse beurs op: ‘Gaat ons op geheel eigen wijze inspireren’

Misschien zegt zijn naam je nog niets, maar in Engeland is televisietuinman Michael Perry (44) helemaal hot. De Brit, die bekendstaat als Mr Plant Geek, fleurt nu tuinplantenbeurs Plantarium|GROEN-Direkt op. Hij maakt filmpjes en gaat in gesprek met bezoekers.