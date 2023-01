Nieuw station Hazerswoude-Rijndijk wordt duurzaam en gebouwd met gerecyclede materialen uit omgeving

Weggooien is uit, repair café is hip: ‘Mensen zeggen vaker: ik ga geen nieuwe kopen’

Weggooien is uit. Laten repareren is hip, goedkoper dan nieuw en natuurlijk goed voor het milieu. Dat merken ze ook bij het Repair Café in Hazerswoude. ,,Als een apparaat nog goed is en het even niet doet, is het zonde om weg te doen.”

14 januari