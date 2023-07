Nieuwbouw in de Gnephoek gaat gewoon door, ook nu de Haagse realiteit op zijn kop staat

Weg tijdelijk afgesloten door traumaheli in Waddinx­veen

Een traumateam werd rond 13.45 uur opgeroepen voor een medische noodsituatie in een woning aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen. Om daar te komen moesten ze eerst een landing maken op de weg met een traumaheli, waardoor de Oude Dreef afgesloten moest worden. De weg is nu weer vrij.