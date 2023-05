Nieuwe bewonersavonden moeten vertrouwen herstellen, maar dorpen sceptisch: ‘Eerst zien, dan geloven’

column Politiek modderge­vecht over woningbouw in de Gnephoek: wie heeft de grootste?

Ik weet zeker dat Gerard van As op zijn bureau de horlepiep danste toen minister Hugo de Jonge groen licht gaf voor nieuwbouw in de Gnephoek. Daarmee maakte de Alphense bouwwethouder een lange neus naar provinciebestuurder Anne Koning, die tegen de bouw is. Maar wie het laatst lacht...