Nieuwe opvang Oekraïners in De Tuin van start

Ondanks fel verzet van bewoners gaat opvang voor Oekraïense vluchtelin­gen aan Steekter­weg en Rijndijk door

De weg is vrij voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg in Alphen en aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. Na een hobbelige aanloop met tumultueus verlopen bewonersavonden is vanavond door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van opvang op deze locaties.