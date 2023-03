Oekraïense vluchtelingen blijven zeker tot eind van dit jaar in pand aan de Noorderkeerkring

AZC verliest derby, drukke werkzaamhe­den van Ivosevic zorgen voor trainers­wis­sel

AZC is afgehaakt voor een plek bij de eerste twee in de eredivisie waterpolo. Na twee derbyzege’s voor de Alphenaren, was GZC DONK ditmaal de sterkste (10-14). De Alphenaren spelen de competitie uit zonder coach Petar Ivosevic.