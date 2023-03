Ondanks bijensnelweg en bijenheuvels is Alphen niet eens genomineerd voor bijvriendelijkste stad: dit is hoe dat kan

Bzz! Gouda is Bijvriende­lijk­ste gemeente van Nederland: ‘Helft van bijen wordt bedreigd’

Bloemen kunnen niet zonder bijen en zonder deze hardwerkende dieren hebben we ook minder groenten op ons bord. Kortom: de bij is belangrijk. Gemeenten zetten daarom alles op alles voor het behoud van de wilde bij. Gouda is daar zo goed mee op weg, dat de gemeente is uitgeroepen tot Bijvriendelijkste gemeente van Nederland.