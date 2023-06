Ondernemers maken de schade op in Ter Aar: ‘We zijn alles kwijt, er is geen schuurpapiertje meer over’

Nu de enorme vuurzee geblust is, maken tientallen ondernemers op bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar de schade op. In veel gevallen is hun levenswerk in vlammen opgegaan. ,,Dit is zo triest, je voelt je zo machteloos.”