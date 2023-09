Ooit waren er prachtige plannen voor landgoed Zeeman, tien jaar later is het totaal verpauperd

Vrees voor vertraging belangrij­ke Alphense dossiers omdat Tweede Kamer die op lange baan schuift

Vanuit Alphen volgen bestuurders deze week met argusogen de ontwikkelingen in Den Haag. Daar wordt druk overlegd of nieuwbouw in de Gnephoek, beslissingen over verkeersproblemen of de opvang van vluchtelingen voor onbepaalde tijd de ijskast in gaan. ,,Er is duidelijkheid nodig.”