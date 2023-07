Op vakantie? De politie rijdt niet meer even langs je huis om inbrekers af te schrikken

Heel veel aandacht en reuring in de tent: Jillz is de koningin van het Kennedy­plein: ‘This is heaven’

Ze is een heuse diva. De Koningin van het Kennedyplein. Poes Jillz (11) resideert al weken op het centrale winkelplein in Nieuwkoop en laat zich de aandacht en lekkere hapjes graag aanleunen. Reden voor haar baasje om te waarschuwen via Facebook: Jillz heeft een echt huis, maar prefereert het plein.