Openingsfestival Cultureel Seizoen gaat laatste weekend augustus weer van start

Raadsleden willen ophelde­ring over aanbeste­ding opvang Oekraïense vluchtelin­gen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg is afgekaart door de gemeenteraad. Toch willen drie raadsleden nu alsnog opheldering over de aanbesteding. „Waar is nu eigenlijk mee ingestemd?”