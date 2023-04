Oproep: Stuur jouw foto van Koningsdag

voetbal totaal Duels in slotfase beslist, doelpunt­rij­ke derby, Borsboom maakt hattrick en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

Montfoort SV'19, Benschop en Bergambacht beslisten allemaal hun wedstrijden in de slotfase. Olympia verliest op haar beurt in de laatste minuut, een doelpuntrijke derby en Jeroen Borsboom scoort hattrick voor DONK. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateur voetbal.