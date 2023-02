Overlast van heimachine in stadshart bij ‘gevoelige’ plekken is niet te voorkomen

Van wieg tot graf Twaalf dagen nadat bleek dat hij acute leukemie had, stierf Kees: ‘Hij was in dit leven nog niet klaar’

Heel wat uren bracht hij blazend op zijn sousafoon door. Kees van der Voorn was even opvallend als onmisbaar in het harmonieorkest van Eensgezind, maar hij genoot evenveel van de optredens van De Fuikenlichters, het dweilorkest van de Nieuwkoopse muziekvereniging. Hij kreeg iedereen, van jong tot oud op de been.