Overval op tankstation, twee daders aangehouden

Heldhaftig: Ricardo redt in boxershort creperende zwaan die ‘dagenlang’ rattenklem om zijn snavel had

Voor hij er erg in had, stond glasvezelmonteur Ricardo Salome (35) in zijn boxershort tot zijn middel in het water. Een zwaan zat vast in een muskusrattenklem en was er slecht aan toe. En dat kon de dierenliefhebber niet over zijn kant laten gaan. Hij dacht niet na en waadde naar de overkant.