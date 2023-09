Parkvilla doet aangifte van eieren gooien, Extinction Rebellion noemt verstoring ‘bijzonder verdrietig’

column Proteste­ren tegen nieuwbouw? Dennis waarschuwt maar vast: Van As lult je zo onder tafel

We kampen met een enorm tekort aan woningen. Dus zorgt Gerard van As dat er volop gebouwd wordt (en gaat worden). Daarmee lost hij zijn verkiezingsbelofte in. Niet iedereen is daar blij mee, want bouwen zorgt altijd voor overlast.