Patrick blaast naast zijn ‘normale baan’ dorpskroeg nieuw leven in: ‘Simpele mensen met een droom’

250.000 nieuwe huizen in Zuid-Hol­land, maar gaat dat écht lukken? ‘De praktijk is weerbar­stig’

Voor 2030 moeten er in Zuid-Holland circa 250.000 woningen bijkomen, bijna net zoveel als er nu in de stad Den Haag staan. Althans, dat is de ambitie. Maar hoeveel van die nieuwe huizen staan er eigenlijk voor het Groene Hart op de rol? En komen ze er ook daadwerkelijk?