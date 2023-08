Petra wacht al negen weken op herstel van kapotte lift: waarom duurt het zó lang?

Dennis komt uit een ‘CDA-nest’, maar heeft geen idee waar de partij nog voor staat: ‘Het CDA is kleurloos’

Natuurlijk mocht ik thuis stemmen op wie ik wilde, maar ik moest wel van goede huize komen om pa ervan te overtuigen waarom dat voor mij geen CDA was. Als mijn argumenten sterk waren, kwam hij steevast met zijn stokpaardje op de proppen: ,,Wees loyaal aan je cluppie. Dat wordt op een dag altijd beloond.’’ En omdat ik in een CDA-nest was geboren, was het voor hem overduidelijk welke partij mijn club was.