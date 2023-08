Planken van Romeins schip komen na twee jaar ‘puntgaaf’ uit conserveringsbad: ‘Is toch een wonder’

Is Waddinx­veen nog een dorp of bijna een stad? ‘Inwoners vliegen van overal en nergens aan’

Hoe langer Waddinxveen in de kopgroep zit van gemeenten die het hardst groeien, hoe vaker de voors en tegens daarvan om de hoek komen kijken. Zijn we nog een dorp of worden we een stad, vragen Waddinxveners zich telkens weer af.