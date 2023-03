Plannen voor nieuw tenniscomplex op valreep van de baan: in nieuw onderzoek alleen plek voor woningbouw

Plannen voor een nieuw tennispark in de wijk Nieuwe Sloot liggen in de prullenbak. De gemeente Alphen werkt aan een nieuwe opzet, waarin alleen ruimte is voor woningbouw. De tennisvereniging is teleurgesteld.