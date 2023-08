Politiek trekt aan de bel over sluiten operatiekamers Alrijne: ‘Dit is niet te begrijpen’

Bezoekers­re­cord voor Hortus Botanicus in Leiden

Hortus Botanicus in Leiden heeft afgelopen week de 150.000 bezoeker van het jaar verwelkomd. Het betekent een mijlpaal voor de botanische tuin: ‘Nog niet eerder in de geschiedenis van de Hortus hebben we in augustus al zoveel bezoekers mogen ontvangen.’