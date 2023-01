Proef op Geerweg om weg veiliger te maken met tijdelijke wegversmallingen

De gemeente wil op deze manier testen hoe de doorstroming van het verkeer is, of de snelheid lager wordt en wat voor effect dit heeft op de omgeving. Dit is door bewoners en de klankbordgroep aangedragen als oplossing voor verkeer dat te hard rijdt op de Geerweg.

De bewoners van Langeraar hadden ook graag gezien dat op de Geerweg een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur zou gaan gelden in plaats van 60 km per uur. Maar de gemeente heeft laten weten dat het niet mogelijk is. Er zijn grote technische aanpassingen voor nodig en hier is geen budget voor. Daarom blijft de Geerweg een 60 kilometerweg.

Opknapbeurt

De proef gaat vooraf aan een grote opknapbeurt voor de Geerweg. De weg is toe aan groot onderhoud en wordt verkeersveiliger gemaakt. Daarbij wordt de asfaltdeklaag van zowel de rijweg als het fietspad vervangen en onderhoud uitgevoerd aan de brug in de Geerweg.

De bewoners kunnen via de BouwApp een reactie geven op de wegversmallingen in de Geerweg. Aan het einde van de proef verzamelt de gemeente alle informatie. In samenspraak met de klankbordgroep neemt ze de beslissing of de wegversmallingen definitief worden geplaatst.

