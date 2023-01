Proefrit buurtbus in Hazerswoude is succes: ‘Iedereen enthousiast’

Het buurtbusinitiatief in Hazerswoude-Dorp is een flinke stap verder. Een testrit met de Boskoopse buurtbus heeft uitgewezen dat de voorziene route binnen de tijd te rijden is.

De initiatiefgroep gaat nu dan ook een concreet plan schrijven dat naar vervoerder Arriva en concessiehouder provincie Zuid-Holland wordt gestuurd. De provincie hakt uiteindelijk de knoop door.

Het idee in het kort: Hazerswoude-Dorp kan maar mondjesmaat profiteren van de streekbus die vervoerder Arriva in deze regio heeft rijden. Om ook de uithoeken van het langgerekte dorp te bedienen, is het idee geboren om vanaf station Boskoop oost-west een buurtbus te laten rijden.

Meerdere keren de route gereden

Boskoop heeft al enkele jaren zo’n buslijn en die bevalt erg goed. Vandaar dat Hazerswoude graag gebruik wil maken van de ervaringen en het materieel in Boskoop.

Mede-initiatiefnemer en Hazerswoudenaar Peter Versteeg (Alphens gemeenteraadslid voor Nieuw Elan) vertelt dat onlangs het op papier uitgedachte idee in de praktijk is getest. ,,Samen met VVD-raadslid Maurice Piette, enkele ambtenaren van de gemeente en leden van de Boskoopse buurtbusvereniging hebben we meerdere keren de route gereden.”

Tijdslot van een uur kan ruimschoots worden gehaald

Die proefrit was vanaf het Boskoopse station tot aan het Hazerswoudse dorpshuis De Juffrouw, inclusief de ‘slinger’ door het Boskoops/Hazerswoudse kwekersgebied via de Burgemeester Smitweg. ,,We hadden op papier een tijdslot van een uur ingeruimd. De praktijk heeft aangetoond dat dat ruimschoots kan worden gehaald.”

Tijdens de proefritten hebben ze de diverse haltes goed kunnen beoordelen. ,,Iedereen is enthousiast over de mogelijkheden van deze route.” Tegelijkertijd liggen er nog wat onzekerheden. Die hangen samen met de verbeteringen in de doorstroming op de N209 die provincie en gemeente in petto hebben. ,,Eind 2023 wordt dat plan vastgesteld en dan weten we dus wat wel en niet kan”, zegt Versteeg.

