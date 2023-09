Protesteren tegen nieuwbouw? Dennis waarschuwt maar vast: Van As lult je zo onder tafel

Mike van Vliet terug onder de lat bij Nicolaas Boys: ‘Ik was het plezier in het spelletje kwijt’

Bij vierdeklasser Nicolaas Boys dook Mike van Vliet op. Zaterdag verdedigde hij het doel in het met 1-0 verloren bekerduel van Siveo’60. Of hij straks ook in de competitie onder de lat zal staan, is nog de vraag.