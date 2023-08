Reza had eerst geen geld voor luiers voor zijn kind, nu staat er 100.000 euro op zijn rekening

Mega populaire Bar­bie-film zorgt voor hype: van roze drankjes tot Bar­bie-speel­goed

De wereldwijde hype rond de film Barbie is overal merkbaar. Ook in het Groene Hart, waar behalve bioscopen ook horeca en speelgoedwinkels er baat bij hebben. Opvallend: Barbie brengt niet alleen geld in het laatje, mensen worden er ook vrolijk van.