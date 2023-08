Roken? Dat mag in Avifauna alleen nog bij restaurant: ‘Meedenken, daar is toch niets mis mee?’

Gooien met deuren, pesterijen en overhangen­de takken: ruziënde buren hebben steeds vaker hulp nodig

Deuren die hard dichtslaan, struiken die boven de schutting uitgroeien of gewoon pesterijen. Heb je ruzie met de buren? Dan ben je niet de enige. De vraag om bemiddeling bij conflicten met een buur neemt in verschillende gemeenten in het Groene Hart toe.