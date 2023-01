Schildklierkanker komt bovengemiddeld vaak voor in het Groene Hart

In de Kankeratlas is van de 24 meest voorkomende kankersoorten en van alle kankersoorten samen te zien hoe vaak deze voorkomen in bepaalde regio’s ten opzichte van wat wordt verwacht op basis van het Nederlands gemiddelde. Het enige dat dus opvalt, is een lichte verhoging in het aantal schildklierkankerdiagnoses in de regio Gouda.

Schildklierkanker is een zeldzame vorm van kanker. In de periode 2011 tot en met 2020 werden in Nederland gemiddeld 737 diagnoses van schildklierkanker per jaar gesteld. Schildklierkanker is een vorm van kanker die op relatief jonge leeftijd voorkomt. De helft van de patiënten die deze diagnose krijgt is op dat moment jonger dan 54 jaar. Schildklierkanker komt ongeveer twee keer zoveel voor bij vrouwen als bij mannen.

Wat er de oorzaak van is dat deze vorm van kanker in het Groene Hart enigszins meer voorkomt, is niet helemaal duidelijk. Verschillende soorten schildklierkanker zijn erfelijk. Mogelijk wonen er in de gebieden waar het aantal diagnoses hoger is meer mensen met erfelijke schildklierkanker. Andere risicofactoren voor het krijgen van schildklierkanker zijn ioniserende straling (zoals röntgenstraling en bestraling in het kader van kankerbehandeling, vooral bestraling in het hoofd-halsgebied op jonge leeftijd).

