Schuldeisers willen 850.000 euro van ex-aannemer bij wie thuis brandbom ontplofte: ‘We zijn belazerd’

MET VIDEO Truus en Cora fietsen iedere ochtend in hun badjas door het dorp: ‘Ook bij windkracht 8’

Het buitenzwemseizoen is begonnen, dus kwamen tientallen Koudekerkers maandag tussen 7.00 en 7.30 uur naar het PWA-bad. ‘Gewoon’, of lopend of fietsend in een badjas. ,,In dit dorp kijkt niemand daarvan op.”