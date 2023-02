Slappe bodem nekt bouwers: bewoners nieuwe wijk voorlopig nog niet verlost van verzakkingen

Alphen wil bouwtempo fors opschroe­ven: ‘Nú meer huizen nodig, niet over paar jaar’

Het gaat veel te langzaam met de woningbouw in Alphen, vindt deze gemeente. Die wil veel meer plannen kunnen indienen omdat in de praktijk blijkt dat nogal wat projecten uiteindelijk niet doorgaan of ernstige vertraging oplopen.

11:00