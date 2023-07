Steekincident in gevangenis uitwas van bende-oorlog

Broers Mouris tonen talent op de weg, op de baan én in het veld: ‘Het echte werk komt eraan’

Voor de TV in het landelijke Baambrugge kijken de broers Wessel (20) en Michiel Mouris (16) verlekkerd naar geletruidrager Jonas Vingegaard die de Tour de France naar zijn hand zet. Zoals bijna alle wielertalenten is deelname aan de Ronde van Frankrijk voor de twee een droom. Zover is het voorlopig nog niet, maar ze zijn op de goede weg. Want hun prestaties zijn niet gering.