Stefan en Sascha runden jaren restaurant, nu vechten ze elkaar de tent uit (en dat kost de een bijna 1,5 ton)

column Voortgezet onderwijs is al decennia aartscon­ser­va­tief en wars van veranderin­gen die ertoe doen

De basisschool is vooral spielerei en daarom voor de meeste leerlingen leuk, dan wel acceptabel. En of zij nu later gaan studeren op mbo-, hbo- of universitair niveau, de richting is een vrije keuze en dus volgen studenten hun interesse. Maar ons voortgezet onderwijs, dat wat daar tussenin zit, is voor veel leerlingen een gruwel. De reden: of je nu wilt of niet, je moet.

21 januari