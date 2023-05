Theaters trappelen zich al warm voor nieuw seizoen

Nieuwe bewoners­avon­den moeten vertrouwen herstellen, maar dorpen sceptisch: ‘Eerst zien, dan geloven’

Om bewoners mee te laten denken over hun dorp of wijk, houdt de gemeente Alphen tot aan de zomer dertien bijeenkomsten in zeven dorpen en vier wijken. Bewonersverenigingen uit verschillende dorpen zijn kritisch en vragen zich af of ze niet overbodig worden.