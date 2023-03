Tientallen tractoren onderweg naar demonstratie van de weg gehaald

OORLOGSGETUIGEN 40-45 André was 9 jaar toen oorlog uitbrak: beeld van uitgemer­gel­de kinderen blijft hem altijd bij

Het is 4 mei 1945. André van der Meijden ligt net in bed als een buurman op straat luidkeels roept: ‘De oorlog is voorbij, de oorlog is voorbij’. De jonge Van der Meijden kan het niet geloven. Het is plots vrede.