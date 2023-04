Tóch eenrichtingsverkeer en inrijverboden voor vrachtwagens op de Voorweg en Dorpsstraat

Natuurge­bie­den kampen met slechte waterkwali­teit en stikstof: autoriteit adviseert snelle maatrege­len

De natuur in vier gebieden in Zuid-Holland en Limburg is er niet goed aan toe. Maar de provincies hebben nog te weinig inzicht in de oorzaken van de problemen, concludeert de Ecologische Autoriteit vrijdag in vier adviezen. De provincies moeten met aanvullende informatie komen, zodat in de gebiedsprogramma’s goed onderbouwde maatregelen opgenomen kunnen worden.