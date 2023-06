Treinen tussen Boskoop en Gouda rijden weer na aanrijding

Al negen Alphense kinderen zijn gekoppeld aan ‘steunou­ders’: ‘Dat is een flink aantal’

Het steunouderproject in Alphen loopt goed, heel goed. Dat merkt coördinator Jetske Palm. ,,Inmiddels worden er twee matches per maand gemaakt. Dat is een flink aantal vergeleken met andere gemeentes.” Inmiddels is het aanbod vrijwilligers de vraag zelfs ontgroeid.